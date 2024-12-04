Звезда «Ворониных» Станислав Дужников раскрыл, почему сериал стал популярным

Актёр Станислав Дужников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему сериал «Воронины» стал очень популярным и завоевал сердца миллионов зрителей России. Дужников играл в шоу брата Кости Воронина, Лёню.

По словам Дужникова, актёры, снимавшиеся с ним в сериале, стали буквально второй семьёй, которая всегда поймёт и поддержит в трудную минуту.

Сыгравшая в сериале мою мать Анна Васильевна Фроловцева до сих пор переживает, звонит и спрашивает, как дела, не болею ли я, как питаюсь, советует одеваться потеплее.

Главной темой шоу, конечно же, стала семья. Дужников отметил, что происходящее на экране было настоящим и показывало, как члены семьи встревали в передряги, любили друг друга, ссорились и занимались бытовыми делами.