Том Холланд и Зендея планируют пожениться в 2025 году — СМИ

По данным издания Life & Style, Том Холланд и Зендея планируют свадьбу в 2025 году. Точной даты пока нет, но год пара выбрала уже окончательно.

На решение Тома об узаконивании отношений с Зендеей повлиял Роберт Паттинсон, который в 2024-м впервые стал отцом. Более того, у Холланда и Паттинсона прекрасные дружеские и даже братские отношения.

По мере того как Том и Зендея приближаются к свадьбе в следующем году, они фактически уже живут как муж и жена, при этом продолжая вместе работать над несколькими кинопроектами.

Холланд и Зендея начали свои отношения в 2021 году. Источник также говорит, что пара уже давно решила провести все свои дни вместе, причём такой позиции придерживается как Том, так и Зендея.