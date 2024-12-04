Брат Маколея Калкина рассказал, почему запрещает своим детям смотреть «Один дома»

«Один дома» — культовый семейный фильм, который прославил Маколея Калкина. Родной брат актёра, Киран Калкин, в недавнем интервью рассказал, почему он запрещает своим детям смотреть ленту.

По словам Кирана, в картине, несмотря на её ориентированность, есть довольно страшные, пугающие ребёнка моменты. Калкин отметил, что вместе с женой они подумают над тем, чтобы всё же показать «Один дома» своим детям.

Там есть слишком страшные моменты. Трёхлетнего ребёнка может испугать сцена с тарантулом. А в конце, к примеру, есть парень, который сказал: «Я откушу тебе все пальцы». Это жутко для ребёнка.

По мнению актёра, он поймёт, когда его дети будут готовы к просмотру картины, и тогда он с радостью её покажет.