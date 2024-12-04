Сценарии «Дэдпула и Росомахи» и «Гладиатора 2» появились в открытом доступе

Журналисты издания Deadline показали финальные варианты сценария «Гладиатора 2» Ридли Скотта и «Дэдпула и Росомахи» Шона Леви. Читая их, можно вспоминать моменты из этих двух фильмов и увидеть, насколько точно получилось всё воссоздать в лентах.

Сценарий «Дэдпула и Росомахи» состоит из 148 страниц, а на сюжет «Гладиатора» ушло 152 страницы.

Титульный лист сценария «Гладиатора 2»

Фото: Deadline

Титульный лист сценария «Дэдпула и Росомахи»

Фото: Deadline

Премьера триквела «Дэдпула» состоялась в июле, а сиквел «Гладиатора» вышел в ноябре. Ленты приняли по-разному: картина Marvel Studios получила больше тёплых отзывов от критиков и зрителей, тогда как фильм о приключениях нового гладиатора не смог сильно впечатлить ни тех, ни других.