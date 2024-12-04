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Фильм «Крейвен-охотник» начнут показывать в России с 21 декабря

Фильм «Крейвен-охотник» начнут показывать в России с 21 декабря
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Мировая премьера фильма «Крейвен-охотник» состоится 13 декабря. До России лента Sony Pictures, расширяющая вселенную Marvel, выйдет 21 декабря — с этой даты стартуют показы, а картина начнёт постепенно появляться в городах страны.

«Крейвен-охотник» расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. В картине также появится и российский актёр Юрий Колокольников с небольшой ролью.

Режиссёром грядущей ленты выступил Джей Си Чендор, работавший над «Пределом риска». Ранее постановщик призвал зрителей дать фильму шанс после провала «Морбиуса».

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