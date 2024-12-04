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Вышел трейлер «Кибертакси» — это спецэпизод во вселенной «Кибердеревни»

Вышел трейлер «Кибертакси» — это спецэпизод во вселенной «Кибердеревни»
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«Кинопоиск» опубликовал первый трейлер спецэпизода «Кибертакси», который войдёт во вселенную «Кибердеревни». В ролике показали новых персонажей, включая водителя такси Рустама, Мадину и обеспеченного Багира.

Вместе с таксистом зритель побывает на космическом Кавказе, откуда начинается путешествие, и в огромном шумном Гигаполисе с небоскрёбами, яркими витринами магазинов и не менее впечатляющими пробками.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Премьера эпизода состоится 22 декабря на «Кинопоиске». В «Кибертакси» зрителей ждут новые локации и удивительные устройства, которых не было в «Кибердеревне».

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