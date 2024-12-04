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Сериал «Гарри Поттер» выйдет в 2027 году — официально

Сериал «Гарри Поттер» выйдет в 2027 году — официально
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В холдинге HBO поделились новой информацией о будущем сериале «Гарри Поттер». Как оказалось, премьеру шоу отложили на небольшой срок — теперь первый сезон сериала по культовой вселенной выйдет в 2027 году, хотя изначально он должен был выйти в конце 2026-го.

В компании не стали объяснять причины решения, однако авторам будущего шоу наверняка понадобилось больше времени на реализацию столь значимого проекта. Сейчас у «Гарри Поттера» идёт масштабный кастинг на трио главных ролей: Гарри, Рона и Гермиону.

Когда вы смотрите на 26-й и 27-й годы, вы начинаете 10-летнее путешествие по сериалу «Гарри Поттер», которому мы очень рады. Это может стать самым большим событием грядущих лет.

Шоураннером сериала «Гарри Поттер» выступит сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом станет создательница вселенной Джоан Роулинг.

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