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Аудитория YouTube в России сократилась до 46 млн человек после замедления сервиса

Аудитория YouTube в России сократилась до 46 млн человек после замедления сервиса
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Ежедневное количество пользователей видеохостинга YouTube в России опустилось до 46 млн человек с августа по ноябрь 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Mediascope.

Так, за последние месяцы аудитория самого популярного видеохостинга в России сократилось на 11%, или на 6 млн человек. Это связывают с замедлением работы YouTube в стране, которое началось 1 августа. В Google заявляют, что ситуация никак не связана с её инфраструктурой — в Роскомнадзоре, в свою очередь, винят во всём устаревающие серверы американской корпорации в РФ.

Интересно, что замедление работы YouTube привело не к снижению, а к повышению веб-трафика у провайдеров.

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