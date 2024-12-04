Уолтон Гоггинс начал съёмки во втором сезоне сериала «Фоллаут»

Уолтон Гоггинс, сыгравший Гуля в первом сезоне сериала «Фоллаут», рассказал, что начал сниматься во втором сезоне шоу. Он также показал фотографию, на которой видно, как актёру наносят знакомый грим.

Гоггинс подчеркнул, что ему снова придётся «влезть в эту шкуру», причём делает это актёр исключительно «из-за любви к игре».

Чёрт побери, как приятно снова влезть в эту шкуру. Я делаю это из-за большой любви к игре.

Фото: Соцсети Уолтона Гоггинса

Съёмки первого сезона проекта начались в июле 2022 года, а премьера состоялась в апреле 2024-го. Вероятно, на продолжение уйдёт примерно столько же времени, поэтому его выхода не стоит ждать раньше 2026 года.