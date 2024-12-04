Для EA Sports FC 25 вышел зимний патч со снегом, улучшенными режимами Rush и Карьеры

Компания Electronic Arts выпустила большое зимнее обновление для EA Sports FC 25. Апдейт уже доступен для всех обладателей футбольного симулятора на ПК и консолях.

Патч направлен в первую очередь на работу с аудиторией, которая с релиза просила внести важные изменения в игру. Так, разработчики уменьшили длительность матчей в Rush с семи до пяти минут, а бездействующих игроков теперь с большой вероятностью будут выгонять из поединка.

Авторы также внесли изменения в игровой процесс: защитники теперь играют более расторопно сразу после ввода мяча, а футболисты с тремя звёздами на «Особых приёмах» лучше исполняют простые финты.

Наконец, разработчики доработали режим карьеры за вратарей, ввели возможность начать с новых динамических точек старта, добавили в качестве готовых игроков Пеле, Кака, Франка Рибери, Хуана Рикельме и Камиля Абили. Теперь игроков также ждут снежное меню, новые празднования и улучшенные модели некоторых футболистов.