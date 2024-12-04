Рэйф Файнс поддержал выбор Киллиана Мёрфи на роль Волан-де-Морта в «Гарри Поттере»

Британский актёр Рэйф Файнс, известный по роли Волан-де-Морта в саге о «Гарри Поттере», прокомментировал слухи о грядущем сериале. Согласно им, главного злодея в шоу исполнит Киллиан Мёрфи — звезда «Оппенгеймера» и «28 дней спустя».

Файнс полностью поддержал теоретический выбор ирландца, назвав его отличным актёром.

Киллиан — потрясающий актёр, и это замечательное предложение [сыграть Волан-де-Морта]. Я полностью его поддерживаю. Да.

Сам Киллиан Мёрфи и HBO не комментировали слухи о возможном кастинге на роль главного антагониста «Гарри Поттера». Кастинг сериала идёт прямо сейчас: им занимаются сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер и создательница вселенной Джоан Роулинг. Шоу стартует в 2027 году.