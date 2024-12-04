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Вышел русский трейлер фильма «Мелочи жизни» с Киллианом Мёрфи — премьера 6 марта

Вышел русский трейлер фильма «Мелочи жизни» с Киллианом Мёрфи — премьера 6 марта
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Кинокомпания «Про: взгляд» представила дублированный трейлер драмы «Мелочи жизни». Новый проект с Киллианом Мёрфи в главной роли («Оппенгеймер») выйдет в кинотеатрах России уже 6 марта 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале «Про: взгляд». Права на видео принадлежат «Про: взгляд».

«Мелочи жизни» расскажет историю ирландского угольщика, который узнаёт об ужасах, которые происходят в одном католическом приюте. Мужчина решает положить конец бесчинствам и помочь местным жителям с восстановлением справедливости.

Главные роли в фильме сыграли Киллиан Мёрфи и Эмили Уотсон («Чернобыль»). Лента стала фильмом открытия Берлинского кинофестиваля, где получила приз за лучшую женскую роль второго плана.

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