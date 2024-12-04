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Microsoft не будет снижать высокие системные требования для Windows 11

Microsoft не будет снижать высокие системные требования для Windows 11
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Компания Microsoft опубликовала новое сообщение в блоге. В нём говорится, что корпорация не будет снижать высокие системные требования для Windows 11, чтобы дать пользователям дополнительный стимул к переходу с Windows 10.

Также технологический гигант отметил, что требование о наличии модуля Trusted Platform Module (TPM) 2.0 для работы Windows 11 «не подлежит обсуждению». Данный чип встроен в современные материнские платы.

TPM 2.0 играет решающую роль в улучшении защиты личности и данных на устройствах Windows, а также в поддержании целостности вашей системы.

Официальная поддержка Windows 10 завершится к октябрю 2025 года.

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