Microsoft не будет снижать высокие системные требования для Windows 11

Компания Microsoft опубликовала новое сообщение в блоге. В нём говорится, что корпорация не будет снижать высокие системные требования для Windows 11, чтобы дать пользователям дополнительный стимул к переходу с Windows 10.

Также технологический гигант отметил, что требование о наличии модуля Trusted Platform Module (TPM) 2.0 для работы Windows 11 «не подлежит обсуждению». Данный чип встроен в современные материнские платы.

TPM 2.0 играет решающую роль в улучшении защиты личности и данных на устройствах Windows, а также в поддержании целостности вашей системы.

Официальная поддержка Windows 10 завершится к октябрю 2025 года.