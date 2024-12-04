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Российская научно-фантастическая игра «Сатурн» получила озвучку от студии GamesVoice

Российская научно-фантастическая игра «Сатурн» получила озвучку от студии GamesVoice
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Российская научно-фантастическая игра «Сатурн» получила профессиональную озвучку от студии GamesVoice. Персонажи проекта заговорили голосами Тора и Алой Ведьмы из фильмов Marvel, Сильверхенда из Сyberpunk 2077, Райана Гослинга, Джоффри Баратеона из «Игры Престолов» и других.

В честь данного события разработчики тайтла опубликовали новый трейлер с демонстрацией озвучки.

Видео доступно в VK-паблике «Сатурн». Права на видео принадлежат Ninsar Games.

Наконец появилась возможность услышать наших главных героев и полноценно погрузиться в атмосферу игры. Гарантирую, вы будете приятно удивлены.

Сюжет «Сатурна» разворачивается в 2062 году вокруг неожиданной угрозы из космоса. Выяснить разгадку в ходе детективного расследования предстоит российскому учёному Акиму Ковалёву. Проект доступен в Steam и VK Play.

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