«Отлично дополняет вселенную»: зрители тепло приняли шоу «Звёздные войны: Опорная команда»

3 декабря в онлайн-кинотеатре Disney+ вышли первые эпизоды сериала «Звёздные войны: Опорная команда». Шоу выступает новым проектом по культовой франшизе и рассказывает о четверых детях, которые заблудились в галактике и пытаются вернуться домой после сделанного на своей родной планете открытия.

На агрегаторе IMDb сериал получил общий рейтинг 7,4 балла из 10. Первые два эпизода получили от зрителей оценку 7,8. Пользователи сходятся во мнении, что у Disney получился замечательный проект для всей семьи, однако не всем фанатам понравилась подобная направленность.

Фото: IMDb

Что пишут зрители о сериале «Звёздные войны: Опорная команда»:

Это шоу идеально подходит для детей. Не слушайте капризных миллениалов и представителей поколения X, которые рецензируют шоу. Атмосфера 80-х, как в «Очень странных делах», есть тайна, приключения, пираты, всё, что понравится детям!

Думаю, это потрясающе! Я обычно очень критично отношусь к этим новым проектам по «Звёздным войнам», но думаю, что это фантастическое шоу.

Понравилось. Весёлое приключение. Тупые люди жалуются, что это для детей, потому что они до сих пор не поняли, что все «Звёздные войны» всегда были для детей. Лол. Мне стыдно за них.

Это волнующее дополнение к вселенной «Звёздных войн», оно передаёт магию и приключения, которые так полюбились фанатам. Этот сериал блестяще сочетает ностальгию со свежим повествованием, оживляя новых персонажей таким образом, который кажется одновременно захватывающим и аутентичным для франшизы.

В первый сезон «Опорной команды» включены восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам.