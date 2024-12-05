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Стартовал детективный сериал «Прометей» — вышли сразу четыре эпизода

Стартовал детективный сериал «Прометей» — вышли сразу четыре эпизода
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5 декабря на «Кинопоиске» стартовал «Прометей» — новый оригинальный проект сервиса. Для просмотра уже доступны четыре эпизода, остальные серии выйдут 2 января.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сериал «Прометей» рассказывает о бывшем сотруднике спецслужб, который расследует дело о самолёте, пропавшем в 1998 году. Неожиданно один из пассажиров дозванивается до своей семьи — из прошлого в настоящее. К делу подключают журналистку, а также преподавателя физики и оператора-технаря.

Главные роли в проекте исполнили Филипп Янковский («Волшебный участок»), Любовь Аксёнова («Преступление и наказание»), Дмитрий Чеботарёв («Наследники. Дар крови») и Александр Алябьев («Псих»). Кресло режиссёра занял Максим Свешников («Ёлки лохматые»).

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