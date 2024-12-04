В России завершились съёмки военной драмы «Отец». В честь данного события кинокомпания «Киномир» опубликовала несколько фотографий с площадки.

События ленты развернутся в 1942 году. Опытный сибирский охотник Гавриил узнаёт, что его сын числится пропавшим без вести. В отчаянии и ярости герой уходит на фронт добровольцем — он верит, что Семён жив, и намерен найти его. Но вместо отправки на передовую его назначают старшиной группы снайперов — совсем молодых и неопытных ребят. Гавриил обучает бойцов снайперскому искусству и постепенно заменяет им отца.

В актёрский состав вошли Илья Шакунов, Роман Васильев, Владислав Тирон, Егор Абрамов, Алина Дулова, Екатерина Чаннова и другие. Кресло режиссёра занял Павел Иванов.

Сроки и дата премьеры драмы «Отец» пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: «Продюсерская Кинокомпания Киномир»

Фото: «Продюсерская Кинокомпания Киномир»

Фото: «Продюсерская Кинокомпания Киномир»

Фото: «Продюсерская Кинокомпания Киномир»