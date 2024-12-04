Ева Лонгория снимется в перезапуске «Отчаянных домохозяек» без раздумий

Звезда культового шоу «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория пообщалась с журналистами издания Variety. В ходе разговора актриса заявила, что если бы ей предложили сняться в перезапуске сериала, то она согласилась бы без лишних раздумий.

Некоторые создают перезагрузки, поскольку это хорошо звучит в названии. Но я разговаривала с Марком Черри [автор «Отчаянных домохозяек»] тысячу раз, и он сказал, что мы полностью раскрыли этих персонажей… Это большая история, которую вы проживаете… Я была бы первой, кто согласился бы [сняться в перезапуске]!

Сериал «Отчаянные домохозяйки» выходил с 2004 по 2012 год. За это время авторы выпустили восемь сезонов, которые рассказывали о приключениях четырёх подруг, живущих в вымышленном американском городке Фэйрвью. Они пытаются найти своё счастье, страдая от проблем в личной жизни.