Стала известна точная дата выхода Path of Exile 2 в раннем доступе

Студия Grinding Gear Games раскрыла точную дату выхода Path of Exile 2 — продолжения знаменитого экшена в стиле Diablo. Проект выйдет в раннем доступе уже 6 декабря в 22:00 мск на ПК в Steam, Epic Games Store и в отдельном клиенте разработчиков, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Чтобы стать участником раннего доступа, необходимо приобрести один из наборов поддержки — самый базовый обойдётся в 1398 рублей на официальном сайте и в Steam.

Издания и точная дата выхода Path of Exile 2 на ПК и консолях

Path of Exile 2 Supporter Pack (1398 рублей за 300 внутриигровых монет) — 6 декабря в 22:00 мск .

(1398 рублей за 300 внутриигровых монет) — . Path of Exile 2 Lord of Ogham Supporter Pack (2796 рублей за 600 внутриигровых монет, набор доспехов, заплечное украшение, портал, внешний вид оружия, два питомца, украшение для убежища, портретная рамка, форумный титул, значок) — 6 декабря в 22:00 мск .

(2796 рублей за 600 внутриигровых монет, набор доспехов, заплечное украшение, портал, внешний вид оружия, два питомца, украшение для убежища, портретная рамка, форумный титул, значок) — . Path of Exile 2 King of the Faridun Supporter Pack (4660 рублей за 100 внутриигровых монет, два набора доспехов, два заплечных украшения, эффект повышения уровня, убежище, три внешних вида оружия, три питомца, два украшения для убежища, портал, две портретные рамки, два форумных титула, два значка) — 6 декабря в 22:00 мск.

Полноценный релиз Path of Exile 2 состоится не раньше середины 2025 года. После выхода проект будет условно-бесплатным.