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Опубликован первый кадр второго сезона сериала «Уэнсдей»

Опубликован первый кадр второго сезона сериала «Уэнсдей»
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый кадр второго сезона сериала «Уэнсдей». На нём оказалась изображена главная героиня Уэнсдей Аддамс в исполнении Дженны Ортеги.

Детали сюжета второго сезона пока неизвестны. В продолжении к команде присоединились Стив Бушеми («Большой Лебовски») и Билли Пайпер («Доктор Кто»), а также был ряд приглашённых звёзд — в их числе Тандиве Ньютон («Мир Дикого Запада») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»).

Четыре эпизода, то есть половину сезона, снял сам Тим Бёртон, который работал над первым сезоном. Первый сезон шоу вышел в ноябре 2022 года.

Премьера продолжения состоится в 2025 году в стриминговом сервисе Netflix. Точная дата пока не раскрывается.

Первый кадр второго сезона сериала «Уэнсдей»

Фото: Netflix

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