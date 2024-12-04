Сборы комедии «Один день в Стамбуле» в России превысили 100 млн рублей

4 декабря сборы комедийной ленты «Один день в Стамбуле» в российском прокате превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось шесть суток — премьера состоялась 28 ноября.

Фото: «Фонд Кино»

Комедия рассказывает о четырёх друзьях, прилетевших в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля — бизнесмена Вадима. Но по прилёте выясняется, что он умер. После этого компания узнаёт, что смерть друга – не самое худшее, что случилось с ними за день.

В картине снялись Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина и Анастасия Белоусова. Кресло режиссёра занял Авет Оганесян (работал над «Кентавром» и «Огнём»).