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«Я Бэтмен?»: Роберт Паттинсон рассказал забавную историю про паспортный контроль

«Я Бэтмен?»: Роберт Паттинсон рассказал забавную историю про паспортный контроль
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Роберт Паттинсон дал интервью журналистам издания The New York Times. В ходе разговора артист рассказал о своих хобби, начале актёрской карьеры и поделился забавной историей, произошедшей с ним на паспортном столе на Карибах.

По словам Паттинсона, во время путешествия иммиграционный офицер спросил у него: «Эй, ты тот парень из «Сумерек». Почему ты перестал играть?» Актёр не знал, как правильно ответить на данный вопрос, поэтому неуверенно сказал: «Я Бэтмен?» Офицер же, в свою очередь, просто рассмеялся.

Съёмки «Бэтмена 2» стартуют в начале 2025 года, а премьера ленты состоится 2 октября 2026-го. По словам режиссёра, события ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Ривз планирует снять и третий фильм о своём Тёмном рыцаре.

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