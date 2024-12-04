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Сидни Суини и Глен Пауэлл — названы главные кинозвёзды 2024 года

Сидни Суини и Глен Пауэлл — названы главные кинозвёзды 2024 года
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Агрегатор IMDb опубликовал списки главных фильмов, сериалов и кинозвёзд 2024 года. Информация в чартах основана на рейтингах MOVIEmeter и STARmeter — они учитывают просмотры страниц от более чем 250 миллионов пользователей.

В тройку самых популярных фильмов вошли «Дэдпул и Росомаха», «Дюна: Часть вторая» и «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Что касается сериалов, то здесь лидерами стали «Настоящий детектив», «Пацаны» и «Пингвин».

Рейтинг кинозвёзд возглавила Сидни Суини, с участием которой в этом году вышли «Мадам Паутина» и «Омен. Непорочная».

Главные кинозвёзды 2024 года

  1. Сидни Суини
  2. Элла Пернелл
  3. Кристин Милиоти
  4. Эйса Гонсалес
  5. Глен Пауэлл
  6. Барри Кеоган
  7. Никола Коклан
  8. Ив Хьюсон
  9. Дафни Кин
  10. Ребекка Фергюсон

С полными рейтингами можно ознакомиться по ссылке.

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