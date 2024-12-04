Сидни Суини и Глен Пауэлл — названы главные кинозвёзды 2024 года
Агрегатор IMDb опубликовал списки главных фильмов, сериалов и кинозвёзд 2024 года. Информация в чартах основана на рейтингах MOVIEmeter и STARmeter — они учитывают просмотры страниц от более чем 250 миллионов пользователей.
В тройку самых популярных фильмов вошли «Дэдпул и Росомаха», «Дюна: Часть вторая» и «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Что касается сериалов, то здесь лидерами стали «Настоящий детектив», «Пацаны» и «Пингвин».
Рейтинг кинозвёзд возглавила Сидни Суини, с участием которой в этом году вышли «Мадам Паутина» и «Омен. Непорочная».
Главные кинозвёзды 2024 года
- Сидни Суини
- Элла Пернелл
- Кристин Милиоти
- Эйса Гонсалес
- Глен Пауэлл
- Барри Кеоган
- Никола Коклан
- Ив Хьюсон
- Дафни Кин
- Ребекка Фергюсон
С полными рейтингами можно ознакомиться по ссылке.
Комментарии