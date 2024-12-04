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Сидни Суини и Глен Пауэлл — названы главные кинозвёзды 2024 года

Агрегатор IMDb опубликовал списки главных фильмов, сериалов и кинозвёзд 2024 года. Информация в чартах основана на рейтингах MOVIEmeter и STARmeter — они учитывают просмотры страниц от более чем 250 миллионов пользователей.

В тройку самых популярных фильмов вошли «Дэдпул и Росомаха», «Дюна: Часть вторая» и «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Что касается сериалов, то здесь лидерами стали «Настоящий детектив», «Пацаны» и «Пингвин».

Рейтинг кинозвёзд возглавила Сидни Суини, с участием которой в этом году вышли «Мадам Паутина» и «Омен. Непорочная».

Главные кинозвёзды 2024 года

Сидни Суини Элла Пернелл Кристин Милиоти Эйса Гонсалес Глен Пауэлл Барри Кеоган Никола Коклан Ив Хьюсон Дафни Кин Ребекка Фергюсон

С полными рейтингами можно ознакомиться по ссылке.