Опубликованы новые кадры второго сезона сериала «Разделение» от Apple

Журналисты издания Vanity Fair опубликовали множество новых кадров второго сезона сериала «Разделение» от Apple. На них оказались изображены центральные герои истории и различные локации.

Шоу продолжит историю сотрудника компании Lumon Industries Марка, который соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Впоследствии обе «версии» главного героя ведут собственное расследование происходящего внутри компании.

Премьера второго сезона состоится уже 17 января в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам, финал выйдет 21 марта.

Новые кадры второго сезона

Фото: Vanity Fair/Apple

Фото: Vanity Fair/Apple

Фото: Vanity Fair/Apple

Фото: Vanity Fair/Apple

Фото: Vanity Fair/Apple

Фото: Vanity Fair/Apple

Фото: Vanity Fair/Apple