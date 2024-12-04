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Юру Борисова номинировали за игру в фильме «Анора» на кинофестивале в США

Юру Борисова номинировали за игру в фильме «Анора» на кинофестивале в США
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Организаторы кинофестиваля Independent Spirit Awards 2025 раскрыли список номинантов на звание «Лучшего актёра второго плана». Среди претендентов оказался российский актёр Юрий Борисов, отметившийся ролью в драме «Анора».

Фото: Independent Spirit Awards 2025

Вместе Борисовым были номинированы Карен Карагулян («Анора»), Адам Пирсон («Другой человек»), Джоан Чэнь («Младший брат»), Киран Калкин («Настоящая боль») и другие.

Сюжет «Аноры» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятиях его возлюбленной. Ленту можно будет посмотреть на стримингах 17 декабря — спустя два месяца после выхода в кинотеатрах России.

Сама церемония вручения премии пройдёт 22 февраля 2025 года.

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