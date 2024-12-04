Kingdom Come: Deliverance 2 перенесли — теперь игра выйдет 4 февраля

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 объявили в соцсети X (ранее Twitter) о переносе игры на 4 февраля — теперь средневековая RPG выйдет на неделю раньше. Напомним, изначально релиз тайтла ожидался 11-го числа того же месяца.

Также авторы пообещали выпустить новый сюжетный трейлер игры уже 5 декабря. Вероятно, в нём создатели раскроют больше деталей истории сиквела.

Авторы обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более масштабными сражениями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю в мире средневековой Чехии.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.