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Kingdom Come: Deliverance 2 перенесли — теперь игра выйдет 4 февраля

Kingdom Come: Deliverance 2 перенесли — теперь игра выйдет 4 февраля
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Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 объявили в соцсети X (ранее Twitter) о переносе игры на 4 февраля — теперь средневековая RPG выйдет на неделю раньше. Напомним, изначально релиз тайтла ожидался 11-го числа того же месяца.

Также авторы пообещали выпустить новый сюжетный трейлер игры уже 5 декабря. Вероятно, в нём создатели раскроют больше деталей истории сиквела.

Авторы обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более масштабными сражениями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю в мире средневековой Чехии.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.

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