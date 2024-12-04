Вечером 4 декабря в России перестали работать популярные сайты для просмотра аниме. У пользователей не загружаются страницы популярных площадок: jut.su, AnimeGO и Yummy. Первый сайт из перечня вовсе попал в реестр Роскомнадзора.

Само ведомство пока никак не прокомментировало сложившуюся ситуацию. Согласно самым пессимистичным прогнозам, Роскомнадзор хочет в принципе заблокировать все сервисы для просмотра японских мультфильмов. В чём кроется мотив данных действий, ещё неизвестно.

При этом пользователи отмечают, что работоспособность сайтов возобновляется, если использовать средства обхода блокировок. Ждём дальнейшего развития событий и официальных комментариев от Роскомнадзора.