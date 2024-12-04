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Анонсирован чемпионат Riyadh Masters 2025 по Dota 2 в Саудовской Аравии

Анонсирован чемпионат Riyadh Masters 2025 по Dota 2 в Саудовской Аравии
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Организаторы киберспортивного фестиваля Esports World Cup объявили о проведении престижного чемпионата Riyadh Masters 2025 по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях EWC.

Организаторы подтвердили, что в 2025 году в Саудовской Аравии пройдёт очередной турнир серии Riyadh Masters по Dota 2. На текущий момент турнирный оператор не поделился подробностями соревнования, однако известно, что он станет кульминацией актуального сезона ESL Pro Tour.

Помимо ивента по Dota 2, организаторы EWC уже анонсировали соревнования по таким дисциплинам, как Street Fighter 6, Free Fire, Honor of King и Call of Duty.

В рамках чемпионата Riyadh Masters 2024 по Dota 2 призовой фонд в размере $ 5 млн был разыгран между 20 командами. Первое место на ивенте в 2024 году заняла европейская Gaimin Gladiators.

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