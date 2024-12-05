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Турнир FIFAe World Cup 2024 по Rocket League: призовой фонд, формат, участники, даты проведения

В Саудовской Аравии начинается турнир сборных по Rocket League от FIFA
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Сегодня, 5 декабря, стартует международный турнир FIFAe World Cup 2024 по игре Rocket League, организацией которого занимается киберспортивное подразделение FIFA совместно с Федерацией киберспорта Саудовской Аравии.

В групповой стадии 16 команд разделены на две группы, откуда по итогам двух кругов матчей в формате «каждый с каждым» в плей-офф пройдёт лишь половина коллективов. Решающая стадия представляет собой single-elimination сетку с best-of-7 противостояниями. В чемпионате принимают участие только национальные команды.

Список участников FWC 2024 по Rocket League:

  • Сборная Аргентины;
  • Сборная Австралии;
  • Сборная Бельгии;
  • Сборная Бразилии;
  • Сборная Чили;
  • Сборная Англии;
  • Сборная Франции;
  • Сборная Германии;
  • Сборная Марокко;
  • Сборная Нидерландов;
  • Сборная Португалии;
  • Сборная Саудовской Аравии;
  • Сборная ЮАР;
  • Сборная Испании;
  • Сборная Турции;
  • Сборная США.

Чемпионат FWC 2024 по Rocket League проходит в LAN-формате с 5 по 8 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 16 сборных сражаются за призовой фонд в размере $ 250 тыс.

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