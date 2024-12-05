В Саудовской Аравии начинается турнир сборных по Rocket League от FIFA

Сегодня, 5 декабря, стартует международный турнир FIFAe World Cup 2024 по игре Rocket League, организацией которого занимается киберспортивное подразделение FIFA совместно с Федерацией киберспорта Саудовской Аравии.
В групповой стадии 16 команд разделены на две группы, откуда по итогам двух кругов матчей в формате «каждый с каждым» в плей-офф пройдёт лишь половина коллективов. Решающая стадия представляет собой single-elimination сетку с best-of-7 противостояниями. В чемпионате принимают участие только национальные команды.
Список участников FWC 2024 по Rocket League:
- Сборная Аргентины;
- Сборная Австралии;
- Сборная Бельгии;
- Сборная Бразилии;
- Сборная Чили;
- Сборная Англии;
- Сборная Франции;
- Сборная Германии;
- Сборная Марокко;
- Сборная Нидерландов;
- Сборная Португалии;
- Сборная Саудовской Аравии;
- Сборная ЮАР;
- Сборная Испании;
- Сборная Турции;
- Сборная США.
Чемпионат FWC 2024 по Rocket League проходит в LAN-формате с 5 по 8 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 16 сборных сражаются за призовой фонд в размере $ 250 тыс.