В Саудовской Аравии начинается турнир сборных по Rocket League от FIFA

Сегодня, 5 декабря, стартует международный турнир FIFAe World Cup 2024 по игре Rocket League, организацией которого занимается киберспортивное подразделение FIFA совместно с Федерацией киберспорта Саудовской Аравии.

В групповой стадии 16 команд разделены на две группы, откуда по итогам двух кругов матчей в формате «каждый с каждым» в плей-офф пройдёт лишь половина коллективов. Решающая стадия представляет собой single-elimination сетку с best-of-7 противостояниями. В чемпионате принимают участие только национальные команды.

Список участников FWC 2024 по Rocket League:

Сборная Аргентины;

Сборная Австралии;

Сборная Бельгии;

Сборная Бразилии;

Сборная Чили;

Сборная Англии;

Сборная Франции;

Сборная Германии;

Сборная Марокко;

Сборная Нидерландов;

Сборная Португалии;

Сборная Саудовской Аравии;

Сборная ЮАР;

Сборная Испании;

Сборная Турции;

Сборная США.

Чемпионат FWC 2024 по Rocket League проходит в LAN-формате с 5 по 8 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 16 сборных сражаются за призовой фонд в размере $ 250 тыс.