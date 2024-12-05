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Четыре шведских игрока первыми вошли в «Зал Славы» Counter-Strike от HLTV

Четыре шведских игрока первыми вошли в «Зал Славы» Counter-Strike от HLTV
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Информационный портал HLTV анонсировал первых участников киберспортивного «Зала Славы» шутера Counter-Strike.

Первыми в перечень легендарных про-игроков в CS вошли четыре шведских киберспортсмена - Патрик f0rest Линдберг, Кристофер GeT_RiGhT Алесунд, Томми Potti Ингемарссон и Эмиль HeatoN Кристенсен, которые представляли такие именитые теги, как Ninjas In Pyjamas и SK Gaming.

Несмотря на то что каждый из шведского квартета уже завершил карьеру игрока, комитет «Зала Славы» всё равно отметил их достижения в Counter-Strike большинством голосов.

В рамках официальной церемонии награждения шведы получат специальные часы Rolex, особый профиль на HLTV, упоминание в «Зале Славы», а также статью и видео, которые будут посвящены их карьерам.

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