Северуса Снегга в сериале «Гарри Поттер» может сыграть Паапа Эссьеду

По данным издания The Hollywood Reporter, актёр Паапа Эссьеду, снявшийся в «Чёрном зеркале», «Бандах Лондона» и других не очень крупных проектах, может сыграть Северуса Снегга в сериале «Гарри Поттер». В оригинальных лентах про Поттера персонажа воплотил Алан Рикман.

Актёру якобы уже предложили роль, но переговоры пока что не дошли до официального уровня. Есть ли у HBO ещё один потенциальный кандидат на роль Снега, не сообщается.

Ранее СМИ сообщали, что Альбуса Дамблдора может сыграть Марк Райлэнс. Он тоже ещё не утверждён на роль, поскольку всё ещё ведёт переговоры. Когда они завершатся, пока неизвестно.