Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Групповой этап. День 5. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple выпустит складной iPhone в 2026 году и «устроит революцию» — инсайдер

Apple выпустит складной iPhone в 2026 году и «устроит революцию» — инсайдер
Комментарии

По данным издания MacRumors, в 2026 году Apple представит новую модель iPhone, которая станет раскладушкой. По словам представителей СМИ, это станет настоящим событием и устроит революцию в нише подобных гаджетов.

Руководитель компании Display Supply Chain Consultants и инсайдер Росс Янг ожидает, что в 2026 году рынок складных устройств вырастет более чем на 30%, а в 2027 и 2028 годах рост составит ещё 20%.

Доминирующее положение Apple на рынке флагманских смартфонов потенциально может привести к значительному росту рынка складных устройств в 2026 году, что в конечном итоге приведёт к рекордному году для складных гаджетов.

Слухи о складном iPhone ходят уже давно, однако Apple не подтверждала свои планы на устройство, но это вопрос времени.

Материалы по теме
Прохождения квеста «Царь горы» в S.T.A.L.K.E.R. 2: кого убить?
Прохождения квеста «Царь горы» в S.T.A.L.K.E.R. 2: кого убить?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android