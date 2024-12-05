Apple выпустит складной iPhone в 2026 году и «устроит революцию» — инсайдер

По данным издания MacRumors, в 2026 году Apple представит новую модель iPhone, которая станет раскладушкой. По словам представителей СМИ, это станет настоящим событием и устроит революцию в нише подобных гаджетов.

Руководитель компании Display Supply Chain Consultants и инсайдер Росс Янг ожидает, что в 2026 году рынок складных устройств вырастет более чем на 30%, а в 2027 и 2028 годах рост составит ещё 20%.

Доминирующее положение Apple на рынке флагманских смартфонов потенциально может привести к значительному росту рынка складных устройств в 2026 году, что в конечном итоге приведёт к рекордному году для складных гаджетов.

Слухи о складном iPhone ходят уже давно, однако Apple не подтверждала свои планы на устройство, но это вопрос времени.