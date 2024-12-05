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Сериал «Агентство» с Майклом Фассбендером продлили на второй сезон

Сериал «Агентство» с Майклом Фассбендером продлили на второй сезон
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По данным издания Deadline, сериал «Агентство» получит второй сезон. Первые две серии шоу собрали 5,1 млн зрителей по всему миру на стриминговых и обычных телеканалах с момента премьеры 29 ноября.

На сегодняшний день для просмотра доступно три эпизода первого сезона, четвёртый выйдет 13 декабря.

Шоу рассказывает историю агента ЦРУ, который должен вернуться в штаб-квартиру в Лондоне после шести лет работы под прикрытием. В этот момент к нему внезапно возвращается его возлюбленная, ставя его задание и карьеру под угрозу.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов. Финал шоу выйдет 24 января. Проект доступен для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.

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