Эксперт рассказал, когда в России полностью заменят иностранное ПО

Председатель совета директоров «Даком М» и основатель облачной платформы SpaceVM Денис Агеев в интервью «РИА Новости» рассказал о том, когда в России полностью заместят иностранное ПО. На этот процесс может уйти не менее пяти лет.

По словам Агеева, уже сейчас наблюдаются значительные успехи, которые помогут отечественным продуктам не только конкурировать с западными аналогами, но и выходить на экспортные рынки. Однако на полное замещение иностранного программного обеспечения уйдут годы.

Эксперт также указал на позитивные тенденции в переходе к отечественным решениям, отмечая, что компании становятся всё более открытыми к российскому программному обеспечению.