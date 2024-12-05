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Эксперт рассказал, когда в России полностью заменят иностранное ПО

Эксперт рассказал, когда в России полностью заменят иностранное ПО
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Председатель совета директоров «Даком М» и основатель облачной платформы SpaceVM Денис Агеев в интервью «РИА Новости» рассказал о том, когда в России полностью заместят иностранное ПО. На этот процесс может уйти не менее пяти лет.

По словам Агеева, уже сейчас наблюдаются значительные успехи, которые помогут отечественным продуктам не только конкурировать с западными аналогами, но и выходить на экспортные рынки. Однако на полное замещение иностранного программного обеспечения уйдут годы.

Эксперт также указал на позитивные тенденции в переходе к отечественным решениям, отмечая, что компании становятся всё более открытыми к российскому программному обеспечению.

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