Вигго Мортенсен может сыграть Арагорна в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума»

Сейчас вовсю идёт подготовка к производству фильма «Властелин колец: Охота на Голлума». По слухам, к ролям Гэндальфа и Леголаса вернутся Иэн Маккеллен и Орландо Блум. Их компанию может пополнить ещё один актёр из оригинальной трилогии Питера Джексона.

По словам сценаристки «Охоты на Голлума» Филиппы Бойенс, команда хочет, чтобы Вигго Мортенсен вернулся к роли Арагорна, которого он тоже играл в трилогии Джексона.

Честно говоря, это будет полностью зависеть от Вигго, мы работаем сообща, и мы пока на очень ранней стадии. Я говорил с Вигго, Энди Сёркис говорил с ним, Питер Джексон говорил с ним. Я не могу представить, что Арагорна сыграет кто-то другой, но это будет полностью зависеть от Вигго.

Премьера картины запланирована на 2026 год, режиссёром ленты выступит Энди Сёркис, который вернётся к роли Голлума.