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В Indiana Jones and the Great Circle по «Индиане Джонсу» не будет Denuvo

В Indiana Jones and the Great Circle по «Индиане Джонсу» не будет Denuvo
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В Сети появились слухи, будто Indiana Jones and the Great Circle защитят антипиратской системой Denuvo. После того как новость распространилась, её поспешили отвергнуть в Bethesda. По словам компании, Denuvo в тайтле про Индиану Джонса не будет.

Геймеры не очень любят эту антипиратскую защиту, потому что она дурно влияет на производительность, поскольку очень сильно нагружает систему. В Bethesda объяснили, что Denuvo добавляли в копию игры для журналистов, чтобы игра не утекла раньше времени.

Релиз Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря на Xbox Series и ПК. А ещё тайтл будет доступен в Game Pass прямо с выхода.

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