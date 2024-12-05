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Джон Сина и Эрик Андре сыграют в комедии «Младший брат» про двух братьев

Джон Сина и Эрик Андре сыграют в комедии «Младший брат» про двух братьев
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По данным Deadline, актёры Джон Сина и Эрик Андре получили ведущие роли в комедии «Младший брат» от Netflix.

Фильм рассказывает о знаменитом агенте по недвижимости, чей тщательно продуманный мир рушится, когда неожиданно возвращается его эксцентричный младший брат. С этого момента жизнь мужчины навсегда меняется, и далеко не в лучшую сторону.

Над сценарием фильма работают Джарред Пол и Эндрю Моугел. Сина и Андре воссоединятся в этом проекте после совместной работы над передачей «Шоу Эрика Андре».

Даты выхода у проекта и других сюжетных подробностей пока что не раскрывают. Неизвестно и то, когда стартуют съёмки.

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