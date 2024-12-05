Съёмки «Улыбки 3» начнутся в 2025 году — СМИ

По данным сайта Production Weekly, в 2025 году стартуют съёмки «Улыбки 3». Официально о выходе триквела создатели франшизы не объявляли, но, возможно, успех второй части показал, что серию стоит развивать и дальше.

Подробности сюжета и актёрский состав не разглашаются. Паркер Финн вернётся в качестве сценариста и режиссёра третьей части. Он же работал над первыми двумя частями.

«Улыбка 2» вышла в этом году и стала хитом: лента получила массу тёплых отзывов от зрителей и критиков, и вдобавок собрала $ 137 млн при бюджете в $ 28 млн.