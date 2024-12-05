Team Spirit начала выступление на мэйджоре по CS2 в Шанхае с поражения от бразильцев

Российский состав Team Spirit потерпел поражение в открывающем матче чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

В первой серии соревнования «спириты» столкнулись с бразильской FURIA Esports. Статус явного фаворита не помог «драконам» одолеть бразильцев, которые продолжили свою серию побед, начатую в открывающей стадии. В итоге Team Spirit приблизилась на один шаг к вылету с ивента.

Из других сенсационных результатов первого раунда можно выделить победу The MongolZ над G2 Esports Ильи m0NESY Осипова и поражение французской 3DMAX в матче с MIBR из Бразилии.

Что касается Team Spirit, следующим оппонентом команды из России станет Wildcard, которая ранее выбила с турнира Virtus.pro. Матч состоится сегодня, начало в 12:15 по московскому времени.

Шанхайский мэйджор по CS2 проходит в LAN-формате с 30 ноября по 15 декабря. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.