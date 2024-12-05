Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Групповой этап. День 5. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit начала выступление на мэйджоре по CS2 в Шанхае с поражения от бразильцев

Team Spirit начала выступление на мэйджоре по CS2 в Шанхае с поражения от бразильцев
Аудио-версия:
Комментарии

Российский состав Team Spirit потерпел поражение в открывающем матче чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

В первой серии соревнования «спириты» столкнулись с бразильской FURIA Esports. Статус явного фаворита не помог «драконам» одолеть бразильцев, которые продолжили свою серию побед, начатую в открывающей стадии. В итоге Team Spirit приблизилась на один шаг к вылету с ивента.

CS 2. PW Shanghai Major 2024 . Групповой этап
05 декабря 2024, четверг. 07:00 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 1
FURIA Esports

Из других сенсационных результатов первого раунда можно выделить победу The MongolZ над G2 Esports Ильи m0NESY Осипова и поражение французской 3DMAX в матче с MIBR из Бразилии.

Что касается Team Spirit, следующим оппонентом команды из России станет Wildcard, которая ранее выбила с турнира Virtus.pro. Матч состоится сегодня, начало в 12:15 по московскому времени.

Шанхайский мэйджор по CS2 проходит в LAN-формате с 30 ноября по 15 декабря. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Расписание первого дня второго этапа Shanghai Major по CS2 — Spirit с FURIA, NAVI с Liquid
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android