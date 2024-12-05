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Kingdom Come: Deliverance 2 ушла «на золото» — релиз 4 февраля

Kingdom Come: Deliverance 2 ушла «на золото» — релиз 4 февраля
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Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 из студии Warhorse объявили, что игра ушла «на золото». Это означает, что диски с ней отправили в печать, а перенос вряд ли случится. Тайтл выйдет 4 февраля 2025 года.

Напомним, новый сюжетный трейлер RPG выпустят уже сегодня, а ещё раскроют системные требования.

Авторы обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более масштабными сражениями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю в мире средневековой Чехии.

Релиз сиквела Kingdom Come: Deliverance состоится на PS5, Xbox Series и ПК.

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