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Появились постеры с персонажами второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Появились постеры с персонажами второго сезона сериала «Игра в кальмара»
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Netflix продолжает рекламировать второй сезон сериала «Игра в кальмара». В рамках промокампании компания выпустила персональные постеры с героями нового сезона.

Постеры с персонажами нового сезона

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сюжет второго сезона расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.

Первый сезон шоу про тайный турнир на выживание собрал более 2,8 млрд часов просмотров. Для сравнения: «Уэнсдей» вместе с четвёртым сезоном «Очень странных дел» с трудом превысили 50% от этой отметки. Премьера второго сезона «Игры в кальмара» состоится 26 декабря на Netflix.

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