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Стоимость биткоина превысила рекордные $ 100 тыс.

Стоимость биткоина превысила рекордные $ 100 тыс.
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В конце 2024 года курс биткоина начал стремительно расти и ставить рекорд за рекордом. 5 декабря стоимость криптовалюты достигла отметки в $ 100 тыс. и продолжает увеличиваться.

График стоимости биткоина за последний год

График стоимости биткоина за последний год

Фото: Google

Таким образом, биткоин продолжает устанавливать наивысшие результаты в истории криптовалюты, этого показателя она не смогла достичь даже в эпоху майнинга видеокартами в 2021 году. Биткоин показывает стремительный рост на протяжении месяца: ещё в начале ноября цена не превышала $ 70 тыс.

Ранее эксперты предсказывали, что до конца 2024 года стоимость биткоина может достичь $ 100 тыс., и оказались правы. После победы Дональда Трампа на президентских выборах инвесторы начали активно вкладываться в криптовалюты, ожидая более лояльной к отрасли политики со стороны будущего правительства страны.

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