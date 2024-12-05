Стоимость биткоина превысила рекордные $ 100 тыс.

В конце 2024 года курс биткоина начал стремительно расти и ставить рекорд за рекордом. 5 декабря стоимость криптовалюты достигла отметки в $ 100 тыс. и продолжает увеличиваться.

График стоимости биткоина за последний год Фото: Google

Таким образом, биткоин продолжает устанавливать наивысшие результаты в истории криптовалюты, этого показателя она не смогла достичь даже в эпоху майнинга видеокартами в 2021 году. Биткоин показывает стремительный рост на протяжении месяца: ещё в начале ноября цена не превышала $ 70 тыс.

Ранее эксперты предсказывали, что до конца 2024 года стоимость биткоина может достичь $ 100 тыс., и оказались правы. После победы Дональда Трампа на президентских выборах инвесторы начали активно вкладываться в криптовалюты, ожидая более лояльной к отрасли политики со стороны будущего правительства страны.