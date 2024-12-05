Стали известны самые продаваемые видеокарты в России в 2024 году
Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о самых продаваемых видеокартах в России за 11 месяцев 2024 года. В десятку самых популярных графических ускорителей вошли исключительно чипы от NVIDIA.
Так, самой популярной видеокартой оказалась Palit RTX 4070 Super — предтоповая видеокарта, вышедшая в начале года. На втором месте оказалась бюджетная GeForce RTX 3060, замкнула тройку более новая GeForce RTX 4060.
В десятку также попали RTX 4060 Ti, RTX 3050 и RTX 4080 Super.
Топ-10 самых продаваемых видеокарт в 2024 году в России от «М.Видео-Эльдорадо»
- Palit RTX 4070 Super Dual OC.
- Palit GeForce RTX 3060 Dual 12G.
- MSI GeForce RTX 4060 Ventus 3X 8G.
- MSI GeForce RTX 4070 Super Ventus 3X OC.
- MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black.
- MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X OC.
- MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6G OC.
- Palit RTX 4060 Ti Dual 8G.
- MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim.
- MSI GeForce RTX 4080 Super Gaming X Slim.
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