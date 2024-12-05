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Стали известны самые продаваемые видеокарты в России в 2024 году

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о самых продаваемых видеокартах в России за 11 месяцев 2024 года. В десятку самых популярных графических ускорителей вошли исключительно чипы от NVIDIA.

Так, самой популярной видеокартой оказалась Palit RTX 4070 Super — предтоповая видеокарта, вышедшая в начале года. На втором месте оказалась бюджетная GeForce RTX 3060, замкнула тройку более новая GeForce RTX 4060.

В десятку также попали RTX 4060 Ti, RTX 3050 и RTX 4080 Super.

Топ-10 самых продаваемых видеокарт в 2024 году в России от «М.Видео-Эльдорадо»

Palit RTX 4070 Super Dual OC. Palit GeForce RTX 3060 Dual 12G. MSI GeForce RTX 4060 Ventus 3X 8G. MSI GeForce RTX 4070 Super Ventus 3X OC. MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black. MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X OC. MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6G OC. Palit RTX 4060 Ti Dual 8G. MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim. MSI GeForce RTX 4080 Super Gaming X Slim.