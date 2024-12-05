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На Netflix вышел шпионский сериал «Чёрные голуби» с Кирой Найтли

На Netflix вышел шпионский сериал «Чёрные голуби» с Кирой Найтли
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5 декабря состоялась официальная премьера шпионского сериала «Чёрные голуби» с Кирой Найтли. Все шесть эпизодов уже доступны на Netflix с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Чёрные голуби» рассказывают историю шпионки, работающей на секретную организацию «Чёрные голуби». В течение десяти лет она успешно передавала тайны мужа-политика, однако внезапно её возлюбленного ликвидируют. Девушке предстоит расследовать убийство и раскрыть большой мировой заговор. Критики уже посмотрели сериал и оценили его высоко — на агрегаторе Rotten Tomatoes 100% обозревателей рекомендуют проект к просмотру.

Вместе с Кирой Найтли в шоу снялись Бен Уишоу («Облачный атлас»), Эндрю Кодзи («Быстрее пули»), Трейси Ульман («Труп невесты») и другие актёры. Шоураннерами выступили Алекс Габасси («Корона») и Лиза Ганнинг («Сила»). Тем временем Netflix уже работает над вторым сезоном проекта.

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