На Netflix вышел шпионский сериал «Чёрные голуби» с Кирой Найтли

5 декабря состоялась официальная премьера шпионского сериала «Чёрные голуби» с Кирой Найтли. Все шесть эпизодов уже доступны на Netflix с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Чёрные голуби» рассказывают историю шпионки, работающей на секретную организацию «Чёрные голуби». В течение десяти лет она успешно передавала тайны мужа-политика, однако внезапно её возлюбленного ликвидируют. Девушке предстоит расследовать убийство и раскрыть большой мировой заговор. Критики уже посмотрели сериал и оценили его высоко — на агрегаторе Rotten Tomatoes 100% обозревателей рекомендуют проект к просмотру.

Вместе с Кирой Найтли в шоу снялись Бен Уишоу («Облачный атлас»), Эндрю Кодзи («Быстрее пули»), Трейси Ульман («Труп невесты») и другие актёры. Шоураннерами выступили Алекс Габасси («Корона») и Лиза Ганнинг («Сила»). Тем временем Netflix уже работает над вторым сезоном проекта.