Стартовали «Монстры-коммандос» — мультсериал по вселенной DC Джеймса Ганна

Сегодня на HBO Max состоялась премьера двух первых эпизодов мультсериала «Монстры-коммандос». Этот проект входит в новую киновселенную DC, которую сейчас курирует Джеймс Ганн.

Мультсериал «Монстры-коммандос» рассказывает историю секретного отряда супергероев, которые отправляются выполнять самые опасные задания. В состав команды входят как сверхсильные люди, так и внеземные существа с различными суперспособностями.

«Монстры-коммандос» — первый проект новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Большим дебютом обновлённой франшизы станет «Супермен», премьера которого состоится 11 июля 2025 года.