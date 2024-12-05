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Драма «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом не выйдет в России 12 декабря

Драма «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом не выйдет в России 12 декабря
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12 декабря в кинотеатрах России должна была состояться премьера фильма «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом. Как сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на «КарроПрокат», выход картины откладывается на неопределённый срок.

С чем связан перенос фильма в России, неизвестно. В прокатчике лишь отметили, что обстоятельства переноса не зависят от него и связаны с внешними причинами.

«Тогда. Сейчас. Потом» — новая работа Роберта Земекиса, режиссёра «Форреста Гампа» и трилогии «Назад в будущее». Лента рассказывает историю главных героев на протяжении десятилетий: камера всё время остаётся в одном и том же месте, показывая жизнь одного дома в течение многих лет. В центре истории — двое влюблённых, которые позже становятся супругами.

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