Боб Дилан восхищён игрой Тимоти Шаламе в фильме «Никому не известный» про самого себя

Американский певец Боб Дилан поделился новой записью в своих соцсетях в честь грядущего фильма «Никому не известный». Лента расскажет, как 19-летний музыкант приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка, которая признаёт его талант. Он выступает в клубах в центре города и вскоре становится сенсацией, подписав контракт с Columbia Records.

Дилан заявил, что с нетерпением ждёт выхода ленты, абсолютно не сомневаясь в качестве актёрской игры Шаламе. Он также посоветовал зрителям почитать книгу Dylan Goes Electric! Элайджи Уолда, на которой и основана картина.

Скоро выйдет фильм обо мне, который называется «Никому не известный» (какое название!). Главную роль исполнил Тимоти Шаламе. Тимми — блестящий актёр, поэтому я уверен, что он будет полностью правдоподобен мне. Или моей младшей версии. Или какой-то другой версии. Фильм снят по книге Элайджи Уолда Dylan Goes Electric! Это фантастический пересказ событий начала 60-х, которые привели к фиаско в Ньюпорте. После просмотра фильма прочитайте книгу.

Премьера фильма «Никому не известный» состоится уже 25 декабря в мировых кинотеатрах.