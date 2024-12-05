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Актёр Карл Урбан выложил первое фото со съёмок пятого сезона «Пацанов»

Актёр Карл Урбан выложил первое фото со съёмок пятого сезона «Пацанов»
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Американский актёр Карл Урбан опубликовал первую фотографию со съёмок пятого сезона «Пацанов». На ней он в привычном для своего героя образе и весь в крови.

Фото: Соцсети Карла Урбана

Судя по всему, фото сделано между съёмками очередной экшен-сцены, которыми славится сериал от Amazon. Полноценное производство финального сезона «Пацанов» стартовало в конце ноября и продолжится примерно полгода — как минимум до конца весны.

Знаменитое шоу о супергероях вернётся на экраны приблизительно летом 2026 года — уже после выхода второго сезона «Поколения Ви». После завершения «Пацанов» Amazon продолжит развивать киновселенную проекта: зрителей ждёт спин-офф про Солдатика и Грозу в 1950-х.

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