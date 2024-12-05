Топ-10 самых популярных страниц на «Википедии» в 2024 году

Фонд «Викимедиа» рассказал о самых популярных статьях на «Википедии» в 2024 году. Топ составлен исключительно из англоязычных статей по количеству просмотров.

Абсолютным лидером стал материал «Смерти в 2024 году» — за 11 месяцев его посмотрели 44 млн раз. На втором месте оказалась Камала Харрис, кандидат от демократической партии в президенты США, — 28 млн просмотров. Замкнули тройку сами президентские выборы в США — 2024 — 27 млн просмотров.

В десятку также вошли Дональд Трамп, чемпионат Индии по футболу, фильм «Дэдпул и Росомаха», а также братья Менендес.

10 самых популярных англоязычных страниц на «Википедии» в 2024 году

«Смерти в 2024 году» — 44,4 млн просмотров. Камала Харрис — 28,9 млн просмотров. Президентские выборы в США — 2024 — 27,9 млн просмотров. Братья Менендес — 26,1 млн просмотров. Дональд Трамп — 25,2 млн просмотров. Чемпионат Индии по футболу — 24,5 млн просмотров. Джей Вэнс — 23,3 млн просмотров. «Дэдпул и Росомаха» — 22,3 млн просмотров. «Проект 2025» — 19,7 млн просмотров. Парламентские выборы в Индии (2024) — 18,1 млн просмотров.