Team Spirit заработала первую победу на мэйджоре по CS2 в Шанхае

Российская команда Team Spirit одержала победу в рамках топ-турнира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

После поражения от FURIA Esports «драконы» встретились с североамериканской Wildcard, которая также проиграла в первом раунде. «Спириты» уверенно разобрались с командой из Северной Америки, завершив карту Ancient со счётом 13:6.

На текущий момент Team Spirit идёт со счётом 1:1. Что касается Wildcard, коллектив оказался в одном шаге от вылета с турнира.

Шанхайский мэйджор по CS2 проходит в LAN-формате с 30 ноября по 15 декабря. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.