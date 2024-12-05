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PW Shanghai Major 2024. Групповой этап. День 5. Стрим В
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Team Spirit заработала первую победу на мэйджоре по CS2 в Шанхае

Team Spirit заработала первую победу на мэйджоре по CS2 в Шанхае
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Российская команда Team Spirit одержала победу в рамках топ-турнира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

После поражения от FURIA Esports «драконы» встретились с североамериканской Wildcard, которая также проиграла в первом раунде. «Спириты» уверенно разобрались с командой из Северной Америки, завершив карту Ancient со счётом 13:6.

CS 2. PW Shanghai Major 2024 . Групповой этап
05 декабря 2024, четверг. 12:30 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 0
Wildcard Gaming

На текущий момент Team Spirit идёт со счётом 1:1. Что касается Wildcard, коллектив оказался в одном шаге от вылета с турнира.

Шанхайский мэйджор по CS2 проходит в LAN-формате с 30 ноября по 15 декабря. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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